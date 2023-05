La République de proximité mode d’emploi

Décentralisation

Publié le 30/05/2023 • Par Pascale Tessier • dans : France

Territoires en mouvement, le club du maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromantin plaide pour une vraie différenciation territoriale. La ministre des Collectivités Dominique Faure ne dit pas « non ».

Combien faudra-t-il de débats sur la décentralisation pour la faire avancer ? C’est la question qu’aurait pu poser Jean-Christophe Fromantin (Indépendant), maire de Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) et fondateur du parti Territoires en mouvement, en tendant le micro à élus et experts, le 25 mai.

« Ne revenons pas sur le sujet des structures mais sur celui des échelles », suggère-t-il. Face à « une défiance vis-à-vis de l’inaction politique qui nous interroge », celui qui est aussi vice-président du conseil départemental et ancien député souhaite que la réflexion se fasse autour du projet de vie auquel aspirent les concitoyens et des échelles pertinentes et efficaces. À ses yeux, la nature et l’envergure des enjeux doivent viser une juste distribution des compétences, décisions et ...

