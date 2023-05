« Le gouvernement aurait dû conditionner son financement de l’enseignement privé au respect de la mixité sociale »

Politiques éducatives

Publié le 31/05/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

Porte-parole du Réseau français des villes éducatrices (RFVE) et adjoint (PS) à l’Education à Blois (Loir-et-Cher), Benjamin Vételé se dit « fortement déçu » des pistes empruntées par le ministre de l’Education nationale Pap Ndiaye pour favoriser la mixité sociale dans l’enseignement public.

Le Réseau français des villes éducatrices (RFVE) a commenté par l’expression « Tout ça pour ça »(1) les annonces du ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, visant à stimuler la mixité sociale dans l’enseignement public et le privé. Parce que vous en espériez beaucoup plus ?

Les mesures annoncées les 11 et 17 mai 2023 ont en effet engendré chez nous une déception très forte concernant l’enseignement public et de la colère pour ce qui est du privé. On peut donner acte au ministre Pap Ndiaye d’avoir mis le sujet de la mixité sur la table, de l’avoir même politisé, mais le rapport de forces au sein de l’exécutif n’est pas en sa faveur et on est ainsi très loin des espoirs qu’il a pu susciter. C’est une occasion ratée par rapport à ce qu’on nous avait laissé entendre.