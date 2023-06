Des bornes à compost testées et approuvées

Déchets

Publié le 09/06/2023

Expérimentée dans un quartier de la ville de Lyon, la collecte des déchets alimentaires dans des bornes à compost va être généralisée.

Chiffres-clés Schéma directeur : Doté de 145 M€ sur le mandat, le schéma directeur des déchets vise à réduire de 25 % la produc­-tion de déchets par habitant, de 50 % la quantité incinérée et atteindre 60 % de valorisation matière des déchets ménagers et assimilés d’ici à 2030.

[Métropole de Lyon 59 communes, 1,42 million d’hab.] Sur le territoire de la métropole de Lyon, comme on dépose ses bouteilles et bocaux à la benne à verre, on jette désormais ses biodéchets à la borne à compost. Installées à titre expérimental fin 2021 dans les rues du 7e arrondissement de Lyon, elles ont trouvé leur public. En un an, elles ont permis de récolter plus de 1 000 tonnes de déchets alimentaires avec moins de 5 % d’erreurs de tri.

De quoi convaincre la métropole d’étendre son dispositif à d’autres communes. En commençant par Villeurbanne, la deuxième de son territoire en nombre d’habitants. Plus de 300 composteurs maillent à présent les rues de la ville, plaçant chaque habitant « à moins de 150 mètres d’une borne à compost ». Craponne, ­Champagne-au-Mont-d’Or, Dardilly, Ecully, Sainte-Foy-lès-Lyon ainsi que les autres arrondissements de Lyon vont bénéficier de ce service avant la fin de l’année. « La collecte est peu coûteuse par rapport à son efficacité », estime Bruno ­Bernard, le président de la métropole.

Seau et sacs en kraft

La collectivité y alloue un budget de 12 millions d’euros, permettant de financer l’installation de 2 000 bornes. Elle bénéficie d’une subvention de l’Agence de la transition écologique couvrant la moitié de ses dépenses d’investissement.

En amont de l’installation de ces dispositifs, les services de la métropole

