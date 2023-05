Attractivité : Stanislas Guerini présente sa stratégie aux sénateurs

Accueil

Publié le 26/05/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

La sénatrice Françoise Gatel et Stanislas Guerini, le 25 mai 2023 au Sénat. D.R.

Auditionné jeudi 25 mai par la délégation aux collectivités territoriales du Sénat, Stanislas Guerini est revenu sur les chantiers engagés avec les syndicats et les employeurs pour renforcer l'attractivité de la FPT et développer sa marque employeur. Au programme : un accès facilité à la FPT, des carrières fluidifiées et des rémunérations « oxygénées ».