Un pour tous, tous pour le chanvre !

Publié le 06/06/2023

Alimentation, cosmétique, santé, bâtiment, textile… le pôle européen qui se développe dans l’Aube vise à fédérer tous les acteurs du chanvre, avec le soutien des collectivités. Objectif : faire du Grand Est la référence européenne de cette bioéconomie et du chanvre un outil de la transition économique et environnementale du territoire.

Chiffres-clés Financement 2018-2023 : 1,01 M€, apportés par le Feader (715 000 €), le collectif 3C Grand Est (103 000 €), la CA de Troyes (112 000 €) et la région (80 000 €).

Fonctionnement : 200 000 € /an depuis 2023.

Début février, 200 personnes participaient, à Troyes (Aube), au lancement du Pôle européen du chanvre. L’objectif est de créer une structure de coopération autour de cette ressource, un écosystème multiacteur et multimarché.

Tout est parti de La Chanvrière­, une coopérative lancée en 1973, regroupant aujourd’hui 690 producteurs de chanvre qui exploitent 11 200 hectares sans produits phytosanitaires, la plante étant résistante aux maladies. La coopérative représente 55 % de la production française et 20 % de la production européenne.

A la clé, une capacité de transformation (défibrage séparant la fibre et la chènevotte – intérieur boisé de la tige, qui partent sur des marchés différents.) de 100 000 tonnes par an et un chiffre d’affaires réalisé à 75 % à l’export. « En 2020, La Chanvrière ...

