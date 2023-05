Un guide national pour harmoniser les arrêtés sécheresse

Eau - Climat

Publié le 26/05/2023 • Par Sylvie Luneau • dans : Actu juridique, actus experts technique, France

Pour éviter la cacophonie face au risque de sécheresse estivale, le ministère de la Transition écologique a publié un « guide circulaire », qui vient préciser les mesures de restriction d’usage de l’eau. L’objectif est d’harmoniser les pratiques parfois diverses selon les territoires. Un encadrement précieux pour les préfets, mais aussi pour les maires.

Sélectionnez ce thème et créez votre newsletter personnalisée

Un « guide circulaire » publié par le ministère de la Transition écologique fait suite au décret du 23 juin 2021 relatif à « la gestion quantitative de la ressource en eau et à la gestion des situations de crise liées à la sécheresse », pris dans la lignée des Assises de l’eau. L’objectif de ce décret est de mieux partager la ressource en eau entre tous les usages : eau potable, agriculture, industrie, énergie, etc. Il renforce le rôle de l’Etat et particulièrement celui du préfet coordonnateur de bassin.

Le guide présente tout d’abord la gouvernance et la coordination des mesures, puis les principes à retenir quant à la gestion de la sécheresse, y compris en matière de contrôles. Il donne les orientations que doivent respecter les arrêtés préfectoraux en matière de restriction des usages ...