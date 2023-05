Rapport Pisani-Ferry : quels efforts financiers pour les collectivités ?

Transition écologique

Publié le 26/05/2023 • Par Romain Gaspar • dans : Actu experts finances, France

Pour atteindre la neutralité carbone, la France devra investir 66 milliards d’euros supplémentaires par an d’ici à 2030, selon le rapport de Jean Pisani-Ferry publié lundi 22 mai. Mais dans quelle mesure les collectivités seront-elles impliquées ? Les associations d'élus attendent encore des réponses du gouvernement.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« La boîte à outils et les ordres de grandeur sont là ». C’est en tout cas ce qu’ont assuré l’économiste Jean Pisani-Ferry et l’inspectrice générale des finances, Selma Mahfouz, lors de la présentation pour France stratégie des conclusions de leur rapport publié lundi 22 mai et remis à la Première ministre, Elisabeth Borne, sur les impacts macroéconomiques de la transition écologique en France.

« La neutralité climatique est atteignable, mais elle nécessite une transition énergétique qui a l’ampleur d’une révolution industrielle et que l’on va faire au moins deux fois plus vite, à marche forcée », a estimé Selma Mahfouz.

Parmi les leviers, les deux auteurs misent surtout sur l’investissement (80-85% de la ...