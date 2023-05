Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 20 au 26 mai sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Zones d’inconfort – 51300 réponses en moins d’un mois. C’est le signe, selon France 3, que le sujet préoccupe. La consultation sénatoriale auprès des citoyens à propos des ZFE a en effet recueilli un nombre record d’avis, surtout négatifs. Alors que 24% des participants à cette consultation habitent dans une ZFE ou à proximité, une très large majorité (86% des particuliers, 79% des professionnels) des répondants se déclarent opposés au déploiement des ZFE. Une fracture sociale et l’insuffisance d’offres de transports alternatifs figurent parmi les arguments les plus avancés pour justifier un tel résultat. L’article revient aussi sur la difficulté rencontrée par les métropoles et souligne que certaines (Paris, Lyon…) revoient déjà leur calendrier [lire aussi notre article].

Sur les rails – Les députés Emmanuel Maquet (Somme, LR) et David Valence (Vosges, apparenté Renaissance) viennent de publier leur rapport sur l’évaluation de l’impact de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire. Consultable sur le site de l’Assemblée nationale, le texte se penche notamment sur l’ouverture à la concurrence du transport de voyageurs et relève qu’elle est surtout portée par « le volontarisme de certaines régions ». Et si toutes ne sont pas engagées de manière égale, la plupart profite de ce changement historique pour monter en compétences dans ce secteur. Reste, cependant, toujours un frein majeur : l’état vieillissant du réseau qui ne permettra pas d’atteindre « le choc d’offre attendu » [lire aussi notre article].

Accélérateur de particules – Accélérer le développement de la filière hydrogène. Tel est le but de la relance de l’appel à projets « Ecosystèmes territoriaux hydrogène » que viennent de formuler les ministres de la Transition énergétique, de l’Industrie et des Transports. Comme ils le résument dans un communiqué, ils encouragent tous les acteurs concernés (producteurs, distributeurs industriels ou de la mobilité) à se rassembler dans des consortiums pour « faciliter l’émergence d’infrastructures mutualisées ». Cette relance d’un appel à projet qui vise à financer la production, la distribution et le déploiement de véhicules, est dotée d’une enveloppe de 175 millions d’euros.

Le pari des JO – Les JO de Paris 2024 tiendront-ils leur ambition d’utiliser de l’électricité « 100% renouvelable » ? C’est la question que se pose Le Monde en rappelant, tout d’abord, que les sites seront alimentés par de l’énergie issue d’éoliennes et de panneaux photovoltaïques mais qu’il faudra trouver une parade si celle-ci ne suit pas le rythme. Pour y remédier, les organisateurs prévoient de se fournir via des garanties d’origines. Le partenariat signé avec EDF prévoit également du biogaz pour l’eau chaude. Enfin, pour la flotte des véhicules officiels, il est question de voitures hybrides et électriques mais Le Monde souligne qu’on ignore encore la part de celles-ci.

La route du soleil – Comme le souligne Rue 89, les Assises de la transition énergétique qui se sont tenues cette semaine à Bordeaux a été l’occasion pour le maire de la ville hôte de presser l’Etat sur la rocade solaire. Pour rappel, il s’agit d’équiper – sous forme d’ombrières – 200 hectares (et 45 km) de cette route de panneaux solaires capables de produire de l’électricité pour près de 40 000 foyers. Des récupérateurs d’eaux de pluie, des capteurs de CO2 et des pièges à sons figurent aussi dans ce projet qui attend l’accord de l’Etat pour lancer les études de faisabilité.

Séquelles – La vallée de la Roya subit encore les conséquences de la tempête Alex. Comme l’explique 20 Minutes, les récentes intempéries ont provoqué de légères crues qui ont emporté des installations temporaires mises en place après le passage de la tempête. La circulation des automobilistes ne s’en retrouve pas perturbée car seules de voies d’accès réservées aux engins de chantier ont été endommagées.

Et aussi…

Un projet de décret définissant les modalités d’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles est en cours de consultation [Ministère de la Transition écologique] ;

Pour la construction d’un nouveau quartier, la métropole de Strasbourg mise sur le transport fluvial pour acheminer le béton ;

La proposition de loi de renforcement de la lutte contre les feux de forêt a aussi été adoptée par l’Assemblée nationale [Actu Environnement].