Politique de la ville : l’inquiétude monte, un CIV évoqué pour le 20 juin

Quartiers prioritaires

Publié le 25/05/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage • dans : France

Plusieurs fois reporté, le comité interministériel des villes (CIV) pourrait avoir lieu le 20 juin. En attendant une prise de parole du président de la République, Emmanuel Macron, de nombreuses voix s’élèvent parmi les élus et les professionnels de la politique de la ville pour mettre la pression sur le gouvernement.

Réforme des retraites, projet de loi « immigration », endettement de la France et défi climatique… Le gouvernement fait aujourd’hui face à une forte pression sociale sur de nombreux sujets. Mais est-il sourd à celle qui concerne la politique de la ville ? Les langues sont, en tout cas, de plus en plus nombreuses à se délier sur ce thème. En effet, un comité interministériel des villes (CIV) est annoncé depuis des mois, mais sans cesse reporté dans l’attente d’une date de la part du président de la République, qui souhaiterait s’exprimer lui-même sur le sujet. Dans l’entourage d’Olivier Klein, le ministre de la Ville, on évoque celle du 20 juin, mais celle-ci reste à confirmer.

« Abandonnés par la République »

