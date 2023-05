TEOM excédentaire : les collectivités prennent l’avantage malgré des litiges persistants

Fiscalité locale

Publié le 26/05/2023 • Par Fabian Meynand Yann Chérel Mariné • dans : A la Une finances, Actu experts finances, actus experts technique, France

Une nouvelle décision du Conseil d’Etat du 14 avril 2023 enfonce le clou et donne encore un peu plus d’air aux collectivités locales dans le financement de la compétence "déchets". Neuf ans après, l’arrêt « Auchan » du Conseil d’Etat continue à faire débat sur la question épineuse des excédents soi-disant disproportionnés de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM). Antoine Marette, DGS de Grand Paris Seine ouest, la collectivité concernée par cette décision, salue la marge de manœuvre fixée par la juridiction administrative.

Le I de l’article 1520 du code général des impôts dispose que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) est destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du CGCT ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal.

Face à cette définition, le juge a, à plusieurs reprises, estimé que la TEOM est une ressource dédiée et affectée au financement ...

Références Décision n°465403 du Conseil d'Etat, du 14 avril 2023, à voir sur Légifrance