A l’affût du foncier, le Grésivaudan réindustrialise sur ses friches industrielles

Territoires et industrie

Publié le 25/05/2023 • Par Séverine Cattiaux • dans : Régions

Pour sa deuxième escale en Auvergne-Rhône Alpes, Territoires et industrie a mis à l’honneur le Grésivaudan en Isère. Depuis sa création en 2009, la jeune intercommunalité fait preuve d'une politique de réindustrialisation dynamique, dont elle récolte les fruits.

« On a développé des zones d’activités économiques et on a aussi rendu à l’industrie et à l’économie, nos friches industrielles » déclare, fier du travail accompli, Jean-François Clappaz, vice président à l’économie et au développement industriel de la communauté de commune du Grésivaudan, résumant là les deux piliers de la stratégie de développement économique du territoire. Celle-ci a notamment été appliquée sur le Haut Grésivaudan, où des poids lourds de l’industrie traditionnelle ont périclité en près de quinze ans.

A Pontcharra par exemple, les papeteries de Moulin-Vieux baissent le rideau en 2006 ; à Chapareillan, Tyco Electronics tire sa révérence en 2009 ; au Cheylas, Ascométal ferme en 2015.

A la faveur d’une mobilisation de la force publique ...