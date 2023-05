Un projet pour adapter le végétal urbain au climat de demain

L’assemblée générale de Plante & Cité, qui s’est tenue le 23 mai dernier à Paris, s’est clôturée par une table ronde consacrée aux enjeux liés au choix des végétaux face au changement climatique. L’occasion pour le centre technique sur les espaces verts et le paysage de réunir ses partenaires, l’Ademe et le Cerema, pour présenter le lancement de leur projet AVEC.

« Ce nouveau projet, c’est une reconnaissance du rôle de la nature en ville pour l’adaptation au changement climatique. Nous arrivons à faire ensemble et nous faisons AVEC, pour le bien-être de tous », a souligné Hélène Cruypenninck, adjointe au maire d’Angers en charge de l’environnement et de la nature en ville qui représentait le maire, président de Plante & Cité, lors de l’assemblée générale de l’association. Lancé fin 2022, le projet de recherche AVEC pour Adaptation du végétal au climat de demain réunit l’expertise de Plante & Cité avec celle de l’Ademe et du Cerema, deux ...