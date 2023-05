Sécurité civile

« Les sapeurs-pompiers sont prêts à affronter l’été »

Publié le 25/05/2023 • Par Hervé Jouanneau • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Toute l'actu RH

C. Marion / Sdis 44

À l'occasion des rencontres territoriales de l'Association nationale des directeurs et directeurs adjoints de services d'incendie et de secours (Andsis), organisées les 23 et 24 mai au Mans (Sarthe), son président, le contrôleur général Stéphane Morin, a accordé un entretien à la Gazette sur les grands chantiers de la sécurité civile.

