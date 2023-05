Ces villes qui passent au 30 km/heure

Mobilité

Publié le 24/05/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la une, A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

À l’instar de la ville de Rennes, qui a annoncé il y a quelques jours que la quasi-totalité de ses rues seraient limitées à 30 km/h à partir de septembre, de plus en plus de municipalités font le choix de réduire la vitesse sur leur réseau.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Le 15 mai, la ville de Rennes (Ille-et-Vilaine) a voté l’extension de sa zone trente à la quasi-totalité de ses rues (94 %, contre 75 % aujourd’hui). A partir du 4 septembre, seuls quelques grands boulevards périphériques et des pénétrantes resteront à 50 Km/h.

« La limitation de la vitesse à 30 km/h maximum va devenir la norme et 50 km/h l’exception, résume Valérie Faucheux, maire-adjointe (EELV) déléguée aux mobilités et aux déplacements. Nous voulons une ville apaisée, une ville à hauteur d’enfant, qui privilégie les mobilités douces, les zones 30, les zones de rencontre et les aires piétonnes. »

Objectif numéro un de la municipalité emmenée par la socialiste Nathalie Appéré : la sécurité routière. « Nous voulons inciter les automobilistes à adopter le principe de prudence et ainsi ...