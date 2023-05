Les campings municipaux, une idée dépassée ?

Développement touristique

Publié le 31/05/2023 • Par Clémence Villedieu • dans : A la Une finances, Actu experts finances, France

Si le secteur de l’hôtellerie de plein air a le vent en poupe, les campings municipaux sont dans la tourmente. Les acteurs privés arrivent à la rescousse d’un secteur au fort potentiel pour gérer, investir, acheter assurant proposer une offre familiale accessible à tous les vacanciers.

Créé en février 2023 à l’initiative de cinq gérants de campings et des particuliers, le groupement « Sauvons le camping » a mis en ligne récemment une pétition pour réclamer à l’Etat qu’une partie des emplacements soit désormais réservée à la clientèle tente et caravane pour contrebalancer la place croissante des mobiles-home, des chalets et des hébergements insolites. Le groupement constate la montée en gamme des campings et d’année en année, un nombre d’emplacements en diminution… dont les principales victimes sont les petits campings municipaux, confrontés à des difficultés de rentabilité.

Mort annoncée des campings municipaux

« La baisse du nombre des emplacements est réelle mais elle est liée à l’érosion des campings municipaux en entrée de gamme. Leur niveau de fréquentation est ...