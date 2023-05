Les Villes amies des aînés se penchent sur « ce que veulent les vieux »

Grand âge

Publié le 24/05/2023 • Par Mariette Kammerer • dans : Actu expert santé social, France

Lors de son 11ème congrès « Participation citoyenne et emploi » à Grenoble, les 23 et 24 mai 2023, le réseau francophone des villes amies des aînés a aussi dévoilé son nouveau baromètre.

Affilié à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), le Réseau francophone des villes amies des aînées (RFVAA) continue de grandir et de se fortifier, s’est félicité Thomas Dudebout, président du réseau et adjoint au maire de Saint-Quentin, en introduction de ce 11ème congrès du réseau.

Rassemblant 270 collectivités aussi bien des grandes villes à l’instar de Paris que des petits villages, des intercommunalités et des départements, le réseau réunit plus de 20 millions d’habitants. « On a une véritable légitimité quand on s’exprime » s’est targué le président du RFVAA. Depuis 2021, le réseau a encore pris de l’envergure en se voyant confier le portage et la coordination du fonds d’appui pour des territoires innovants seniors.



Projets pour ...

