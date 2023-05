Le Comité national et les comités locaux de l’initiative française pour les récifs coralliens font peau neuve

Biodiversité

Un décret modifie les articles réglementaires du code de l’environnement relatifs au Comité national et aux comités locaux de l’initiative française pour les récifs, déclinaison française de l’initiative internationale pour les récifs coralliens.

Il met à jour la composition, l’organisation et le fonctionnement de cette commission administrative à caractère consultatif pour l’adapter aux acteurs et enjeux ayant émergé depuis sa création en 2000 et pour renforcer sa capacité à promouvoir la préservation et la gestion durable des récifs coralliens, herbiers marins et mangroves des outre-mer français.

Le texte entre en vigueur à l’occasion du prochain renouvellement du mandat des membres du Comité national de l’initiative française pour les récifs coralliens.