À Paris, un plan pour prévenir la prostitution des mineurs

Prévention

Publié le 26/05/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France

Dans la ville de Paris et en petite couronne, les policiers des missions de prévention, de contact et d’écoute (MPCE) déploient auprès des scolaires des actions de sensibilisation, dans le cadre du plan national de lutte contre la prostitution.

C’est un chiffre qui ne cesse d’augmenter. Entre 7 000 et 10 000 mineurs sont concernés en France par la prostitution, selon le ministère de l’Intérieur. Ce phénomène, présent sur tout le territoire, touche surtout des jeunes filles, âgées de 15 à 17 ans, avec une entrée dans la prostitution de plus en plus tôt, entre 14 et 15 ans pour plus de la moitié d’entre elles.

Pour lutter contre ce fléau, la Préfecture de police de Paris déploie actuellement un plan de prévention sur son territoire. Ce dernier a été présenté lors de la journée de formation organisée le 15 mai dernier par le comité interministériel de prévention de la délinquance (CIPDR) sur le thème de la gouvernance d’accompagnement territorial des jeunes.

Les policiers en binôme avec une infirmière scolaire

« Ce plan ...

