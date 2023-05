Statut

Contractuels : des modes de gestion différenciés peu favorables aux catégories C

Publié le 23/05/2023 • Par Maud Parnaudeau • dans : A la Une RH, Actu Emploi, Actualités Education et Vie scolaire, France, Toute l'actu RH, Toute l'actu Santé Social

Alors que la fonction publique emploie de plus en plus de contractuels, quelles stratégies de gestion ont adopté les employeurs pour ces agents ? Une étude du Centre d'études de l'emploi et du travail du Cnam fait le point.