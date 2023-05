« Quand un segment du logement est bloqué, tous les autres segments sont impactés »

[Entretien] Logement

Publié le 23/05/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France

Pour faire face aux ventes de logements neufs qui s'effondrent depuis des mois, Elisabeth Borne a annoncé le 26 avril dernier un programme de rachat de logements aux promoteurs privés par CDC Habitat, filiale de La Caisse des dépôts. Anne-Sophie Grave, présidente du directoire de CDC Habitat, explique comment cette annonce va se concrétiser.

Pourquoi CDC Habitat, qui a déjà son propre plan de production de logements pour 2023, va-t-elle intervenir en rachetant aux promoteurs une part de leurs programmes immobiliers à l’arrêt ?

En tant que bailleur social, nous jouons notre rôle contra-cyclique. Aujourd’hui le niveau des mises en chantier de logements est le plus bas depuis 2016, et les ventes de logements neufs ont baissé de 23% en 2022 – on est même à 40% de baisse pour le début de l’année 2023. Du côté des investisseurs institutionnels, qui étaient revenus sur le marché immobilier, les ventes sont quasiment à l’arrêt. Or si un segment du logement ne fonctionne pas, tous les autres segments sont impactés. Aujourd’hui la majorité des programmes de promotion privée contiennent 25 % de ...

