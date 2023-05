À la Grande-Motte, les caméras piétons filment en direct les interventions

Police municipale

Publié le 31/05/2023 • Par Nathalie Perrier • dans : A la Une prévention-sécurité, Actu experts prévention sécurité, France, Retour sur expérience prévention-sécurité

La police municipale de la Grande-Motte (Hérault) teste une nouvelle génération de caméras piétons permettant un transfert d'images en direct, et donc une intervention quasi immédiate des renforts.

C’est une première en France. Depuis la mi-avril et pendant un mois, la police municipale de la Grande-Motte (Hérault) teste, sous l’autorité du préfet de l’Hérault, Hugues Moutouh, huit caméras piétons nouvelle génération filmant en direct les interventions et, si besoin, transmettant la vidéo et le son instantanément au centre de surveillance urbain (CSU) de la commune. L’utilisation de cette technologie a été autorisée par le décret d’application de novembre 2022 de la loi sécurité globale de mai 2021.

« Jusque-là, il fallait revenir au bureau de police pour importer et visionner les images », explique Jean-Michel Weiss, responsable de la police municipale de la commune. « Grâce à ce nouvel outil, le policier, lorsqu’il fait face à une situation difficile, n’a ...

