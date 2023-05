IA, vidéosurveillance, innovations : ce qu’il faut retenir du rapport annuel de la CNIL

Intelligence artificielle

Publié le 23/05/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

A l'occasion de la publication de son rapport annuel d'activités 2022 et des enjeux à venir pour 2023, la Cnil est revenue sur l'évolution de son positionnement et sa volonté de consolider son champ d'action vis-à-vis des déploiements des systèmes d'intelligence artificielle.

Avec 45 années d’existence, la CNIL est dans la « force de l’âge », selon les mots de sa présidente, Marie-Laure Denis, prononcés le 23 mai à l’occasion de la présentation du rapport annuel d’activités. Et pour faire face aux enjeux à venir, l’institution étoffe substantiellement ses travaux sur les systèmes d’intelligence artificielle.

En 2022, si l’institution a effectué 345 contrôles et prononcé 21 sanctions, dont 19 amendes pour un montant cumulé de plus de 100 millions d’euros, la CNIL est « trop souvent perçue uniquement comme le gendarme de la protection des données, ce qui paraît réducteur par rapport à la réalité de nos activités et de la régulation que nous exerçons pour créer les conditions de la confiance dans le développement du numérique en France », a soulevé ...

