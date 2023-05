C’est reparti pour les Colos apprenantes !

Education populaire

Publié le 23/05/2023 • Par Valérie Brunet • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, Actu Santé Social, France

Le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse vient de renouveler les colos apprenantes pour 2023. L'objectif est de faciliter le départ en séjour des enfants qui ne partent pas. Plusieurs collectivités orchestrent ce dispositif.

Chiffres-clés 33 millions d'euros : budget des Colos apprenantes

500 € par enfant : aide maximale allouée par l’État aux collectivités, sur la base de six nuitées. Le montant de l'aide peut atteindre 100 % du coût du séjour. L'an passé, l'aide était plafonnée à hauteur de 80 % de la dépense et de 400 € par mineur et par semaine.

Source : ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse

Collectivités et associations d’éducation populaire sont dans les starting-blocks pour accueillir enfants et jeunes en séjour cet été. Parmi les nombreux sujets à peaufiner, celui des Colos apprenantes, dispositif déployé par le ministère de l’Éducation nationale et de la jeunesse pour la quatrième année consécutive. D’après l’instruction du 14 mars 2023 relative à leur mise en œuvre, « les Colos apprenantes 2023 poursuivent un triple objectif :

social, en favorisant le départ en vacances de mineurs notamment de milieux modestes et en rendant possibles les rencontres entre pairs de différents horizons ;

éducatif, en permettant aux participants d’acquérir ou de consolider des connaissances et des compétences par des démarches et des méthodes d’éducation ...

