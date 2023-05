Accueil

Comment améliorer les carrières des conservateurs de bibliothèque ?

Comment améliorer les carrières des conservateurs de bibliothèque ?

Publié le 24/05/2023 • Par Véronique Vigne-Lepage

L’Inspection générale de l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR) vient de remettre à la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche un rapport sur les conservateurs de bibliothèques. Le document comporte 13 recommandations pour réduire les inégalités apparues entre les fonctions publiques territoriale et d'Etat.