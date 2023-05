Planification écologique : l’État va travailler avec les collectivités à sa déclinaison territoriale

Transition écologique

Publié le 23/05/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : A la une, A la une, actus experts technique, France

Le Secrétariat général à la planification écologique a présenté son plan d'actions pour atteindre ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 2030, puis 2050. Un chantier important s'ouvre désormais avec les collectivités pour décliner, territoire par territoire, ces grands objectifs nationaux.

La planification écologique se met en place. Au niveau national, mais aussi désormais territorial. Apparue dans l’entre-deux tours des élections présidentielles, lors du discours du candidat Emmanuel Macron à Marseille, elle a conduit à la création d’une administration transversale inédite – le Secrétariat général de la planification écologique (SGPE) – dont le travail a consisté, depuis un an, à construire une vision globale du chemin à parcourir pour nous mettre sur la bonne voie. Celle de la neutralité carbone en 2050, qui passe par une réduction de 55% de nos émissions de gaz à effet de serre en 2030, en prenant également en compte des enjeux d’adaptation au changement climatique, de biodiversité, de ressources (ex. : le lithium qui est crucial pour les batteries) et de santé ...