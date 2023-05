La loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 est publiée

Sécurité publique

A été publiée au Journal officiel du 20 mai la loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ceux-ci se tiendront à Paris et dans d’autres villes du 24 juillet au 8 septembre 2024. Pour permettre leur bon déroulement, la loi, qui a été amendée au Parlement, prévoit plusieurs dérogations aux règles normales et certaines expérimentations. Ces mesures sont complémentaires de celles déjà adoptées dans le cadre de la loi du 26 mars 2018 relative à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024.

Parmi ces dispositions clés, la loi autorise l’expérimentation de la vidéosurveillance intelligente pour assurer la sécurité des manifestations sportives, récréatives ou culturelles particulièrement exposées à des risques et ce dès sa promulgation jusqu’au 31 mars 2025.

De plus, afin d’améliorer l’accessibilité des transports publics pendant les jeux, une expérimentation visant à augmenter rapidement l’offre de taxis adaptés aux personnes en fauteuil roulant va être mise en place. À l’initiative des députes, la possibilité de louer des vélos du service Vélib’ Métropole est facilitée. Enfin, un important réseau cyclable olympique doit, en effet, être mis en oeuvre en Ile-de-France.