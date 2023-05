santé publique

Publié le 22/05/2023 • Par Brigitte Menguy • dans : Textes officiels santé social, TO parus au JO

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Au journal officiel du 20 mai, la loi visant à améliorer l’encadrement des centres de santé est publiée.

Le texte renforce les conditions de délivrance, maintien et de retrait de l’agrément des centres de santé et a pour principale disposition de rétablir l’agrément des agences régionales de santé pour l’exercice des activités dentaires, ophtalmologiques et gynécologiques.