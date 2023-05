Dans le privé comme dans le public, l’Etat se défausse sur les collectivités pour organiser la mixité sociale

Politiques éducatives

Publié le 22/05/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

En signant mercredi 17 mai 2023 un « protocole d’accord » entre l’Etat et l’Enseignement catholique, le ministre de l’Education nationale, Pap Ndiaye, a parachevé la présentation de son projet visant à développer la mixité sociale à l’école. Les objectifs indicatifs fixés aux écoles privées sous contrat placent, comme pour le public, les collectivités au cœur du sujet.

Etat et collectivités locales

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

« L’Enseignement catholique partage l’objectif de la mixité sociale et scolaire (…) dès lors que le libre choix de toutes les familles se trouve garanti. » Cette phrase, en introduction du protocole d’accord(1) signé mercredi 17 mai 2023 entre l’Etat et l’organisation qui représente la quasi-totalité (95%) des établissements privés sous contrat, résume l’esprit d’un document de quatre pages fixant des objectifs seulement indicatifs au privé, comme cela avait été le cas quelques jours plus tôt pour le public.

L’Etat laisse la mixité sociale et scolaire au « bon vouloir » des collectivités

Inciter et non contraindre

L’Enseignement catholique s’engage à « inciter » ses écoles, collèges et lycées à « généraliser la pratique consistant à moduler les montants des contributions ...