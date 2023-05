Conditions de travail, accompagnement, management… Comment fidéliser les agents ?

CLUB RH 15 JUIN

Par La Rédaction

Le Club RH de « La Gazette » qui aura lieu à Lyon le 15 juin, vous propose un tour d’horizon des stratégies à adopter et des actions à mettre en œuvre pour fidéliser les agents.

Chiffres-clés Inscriptions en ligne (Clôture le 9 juin)

Le 15 juin 2023

Mairie du 1er arrondissement

2, place Sathonay - 69001 Lyon

Une fois la perle rare trouvée, comment faire en sorte de ne pas la voir partir dans une autre collectivité, un autre versant, voire dans le privé ? Accueil et intégration, mentorat, souplesse dans l’organisation de travail, opportunités professionnelles… Quels outils et dispositifs sont susceptibles de donner envie aux agents de rester – et de rester motivés – dans leur collectivité ?

Avec la participation de :

– Olivier Ducrocq, directeur général du centre de gestion du Rhône et de la métropole de Lyon.

– Valérie Bouvier, directrice générale du centre de gestion de la Haute-Savoie.

– Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon en charge de la promotion des services publics.

– Vincent Fabre, directeur général adjoint en charge des ressources humaines et du dialogue social de la ville de Lyon.

– Christine Fournier-Blousson, directrice des ressources humaines de Caluire et Cuire.

– Thierry Grimm, directeur général des services de Givors.