Accessibilité numérique en bibliothèque : il y a urgence

Bibliothèques

Publié le 19/05/2023 • Par Hélène Girard • dans : Actualité Culture, France

Le ministère de la Culture a mis en ligne le 17 mai le quatrième Baromètre de l’accessibilité numérique en bibliothèque. Les carences des sites web restent importantes. L’étude livre quelques conseils aux bibliothécaires pour progresser.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Comme tous les sites d’administrations et structures publiques, ceux des bibliothèques doivent remplir les obligations prévues par le Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité (RGAA), qui met en œuvre l’article 47 de la loi « handicap » de 2005 et son décret d’application, actualisé en 2019.

Pourtant la quatrième édition du Baromètre de l’accessibilité numérique en lecture publique, publiée le 17 mai et dont les premiers constats les plus marquants avaient été présentés en octobre dernier, confirme la persistance de carences importantes sur les sites des bibliothèques.

Confiée aux experts d’Océane Consulting et de Com’access et réalisée avec diverses associations professionnelles, l’étude, très technique, livre cependant un certain nombre d’enseignements pratiques utiles aux ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne

Références Restez informé de l'actualité des politiques culturelles, inscrivez-vous à la Newsletter Culture de la Gazette