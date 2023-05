Résilience territoriale : un outil pour mesurer le chemin restant à parcourir

Changement climatique

Publié le 19/05/2023 • Par Laura Fernandez Rodriguez • dans : France

Un outil développé par le Shift Project permet aux territoires de se situer vis-à-vis de grands enjeux de résilience territoriale. Le think tank espère ainsi inciter au débat localement et mobiliser davantage les élus locaux.

« Le réchauffement climatique atteint déjà 1,7 °C en France. Le proche avenir climatique du pays est déjà écrit. Le Ministre de la Transition Écologique invite à anticiper un réchauffement à 4°C pour la France. Adapter les territoires est une nécessité et une urgence » : le think tank the Shift Project n’y va pas par quatre chemins pour sensibiliser aux effets du dérèglement climatique, et va un cran plus loin en direction des acteurs publics locaux avec la plateforme « territoires au futur » rendue publique le 10 mai dernier, et d’où est tiré cet appel à passer à l’action.

4 domaines clés

Cet outil permet de réaliser une sorte d’autodiagnostic d’un territoire en terme de résilience. Pour ce faire, il faut simplement renseigner un nom ou code postal, et l’outil propose une synthèse agrégeant différentes bases de données publiques (1) dans 4 domaines clés :

L’agriculture et l’alimentation ; on peut voir par exemple quelle part de la consommation alimentaire pourrait en théorie être fournie localement.

L’économie et l’emploi ; cette partie permet notamment de découvrir la part des emplois dits « à risque » sur le territoire, ainsi que les entreprises relevant de ces secteurs (industries extractives, métallurgie, industrie automobile, transport aérien, etc).

La mobilité ; l’internaute peut voir le chemin qui reste à parcourir pour permettre un accès sans voiture aux services publics, l’électrification actuelle du parc automobile, le nombre de bornes de recharge disponibles, etc.

Le logement et l’habitat ; les données affichées sur ce thème permettent de prendre connaissance du nombre de passoires énergétiques sur le territoire, ou encore de la proportion des résidences principales qui devraient être rénovées d’ici 2050.

Interpellation des élus locaux

« Permettant un diagnostic du territoire à la maille communale, intercommunale, départementale et régionale, ces informations locales visent à faciliter la mobilisation des élus et décideurs locaux. Chaque vulnérabilité mise en lumière par la plateforme est une invitation à agir en faveur de la résilience du territoire », indique le Shift dans son kit de diffusion. L’outil constitue ainsi un « un point de départ pour lancer le débat localement et inciter à aller plus loin grâce aux nombreux liens proposés ». On retrouve même dans ce kit un email type à envoyer à son maire afin d’attirer son attention sur ces enjeux. A bon entendeur.

Décarbonation du numérique, comment faire ? Mi-mai, le Shift Project a également rendu publique une note d’analyse dédiée à la planification de la décarbonation du système numérique en France. Un document qui « s’inscrit dans le cadre du programme de travail Sobriété numérique lancé en 2019, visant à nourrir la réflexion sur les pratiques et actions permettant de limiter les impacts environnementaux directs et indirects du numérique ». Ce travail « fait suite à la participation du Shift Project aux groupes de travail lancés par le Haut Comité du Numérique Ecoresponsable (HCNE) pour proposer une feuille de route de décarbonation du numérique », indique le think tank dans un communiqué. Parmi les pistes de travail évoquées, figurent la nécessité de produire une trajectoire de référence pour la réduction des impacts du secteur, afin d’élaborer un cadre commun, et l’intégrer à la mise à jour de la Stratégie nationale bas carbone (SNBC). Cette trajectoire devrait permettre de décliner des feuilles de routes quantitatives de décarbonation et des plans d’actions de la part des entreprises, des territoires, et des sous-secteurs numériques. Parmi les actions attendues de la part des pouvoirs publics pour enclencher une réelle politique de sobriété numérique, figurent notamment l’instauration d’un plafonnement maximal des besoins énergétiques des infrastructures situées dans les territoires (datacenters, réseaux, etc), mais aussi la création d’un « espace (convention citoyenne, mission institutionnelle ou tout autre modalité) pour mener une réflexion sociétale sur les usages numériques à prioriser en situation de concurrence forte d’accès aux ressources rares et sur les modèles d’usages à inventer et généraliser ».

