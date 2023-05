Aménagement numérique

La qualité des réseaux THD en ligne de mire

Publié le 17/05/2023 • Par Martine Courgnaud - Del Ry • dans : actus experts technique, France

ANDBZ/ABACA

Les 16 et 17 mai, le Trip de printemps de l'Avicca s'est penché sur les sujets en cours pour préserver la qualité et la pérennité des réseaux en fibre optique. Un objectif partagé entre les collectivités, les opérateurs et l'État, mais dont l'application sur le terrain se fait attendre.

