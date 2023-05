Retrouvez l'essentiel de l'actualité du 13 au 19 mai sur les thématiques qui concernent les ingénieurs et les techniciens des collectivités territoriales : environnement, déchets, transports...

Grosse chaleur – Le contexte de crise énergétique semble avoir profité à la production de chaleur renouvelable. Selon l’Ademe, citée notamment par Bati Actu, 522 millions d’euros ont été alloués au Fonds chaleur en 2022, ce qui représente une hausse de 50% en un an. Ces aides vont ainsi bénéficier à 908 nouvelles installations qui produiront 3,68 TWh de chaleur renouvelable et de récupération. Pour alimenter ces réseaux de chaleur, la biomasse énergie reste le recours le plus fréquent (50%), devant la récupération de chaleur fatale (24%) et le biométhane (14%). L’Ademe souligne aussi que les émissions évitées par ces nouvelles installations s’élèvent à près de 764 000 tCO2 par an [lire aussi notre article].

Rénover France Rénov’ – Créé il y a plus d’un an, le dispositif France Rénov est encore régulièrement critiqué pour sa complexité et des retards de paiement [lire aussi notre article]. Alors, comme l’annonce le site Batiweb, le ministère de la Transition énergétique lance une concertation auprès des collectivités locales et des acteurs du réseau tout en dressant un premier bilan. Objectif recherché : créer un « nouveau pacte territorial », d’ici cet automne, afin de rendre ce dispositif plus lisible et plus efficace. Une de solutions envisagées est notamment de mettre en place un guichet par intercommunalités d’ici 2025. Un nouveau programme de financement devrait aussi permettre de voir émerger d’autres « accompagnateurs Rénov’ » [lire aussi notre article].

En chantier – Annoncée depuis des mois, la filière REP déchets du bâtiment est finalement entrée en vigueur au 1er mai [lire aussi notre article]. Mais Actu Environnement se fait l’écho des réticences et critiques des fédérations professionnelles qui jugent ce dispositif pas encore opérationnel. La FFB et la Capeb, par exemple, regrettent qu’un « véritable » maillage de proximité des points de collecte ne soit pas encore déployé, ni que les consignes de tri ne soient harmonisées entre les éco-organismes. Ces derniers répondent que les points de reprise sont en cours d’installation et que 3000 déchèteries publiques supplémentaires vont être intégrées au dispositif.

Cessez le feu – Adoptée en première lecture par le Sénat, la proposition de loi sur la prévention des feux de forêt étaient en débat à l’Assemblée nationale cette semaine. Comme l’explique 20 Minutes, le texte – en plus de jeter les bases d’une stratégie nationale avec tous les acteurs concernés – ambitionne notamment de mieux « réguler les interfaces entre forêts. Il devrait ainsi renforcer les obligations légales de débroussaillement pour les propriétaires concernés avec, la clé, la possibilité pour les collectivités d’utiliser des drones pour les contrôler. Des renforcements financiers et en matériels sont aussi prévus pour mieux lutter contre les feux de forêt.

Poubelles pleines – Un record. C’est ainsi qu’est présenté, dans un communiqué de l’Ordif, le bilan 2021 des déchets ménagers collectés en Ile-de-France. 5,8 millions de tonnes, soit 476 kg par habitants, ont ainsi été collectées, ce qui représente un fort rebond après l’année Covid de 2020. L’Ordif se félicite également du résultat de la collecte sélective (à la hausse depuis quatre ans) mais regrette que celui-ci soit en dessous de la moyenne nationale (62 kg par habitant contre 82 kg au niveau national). Enfin, le flux des recyclables hors verre progresse (9%), tandis que le refus de tri (hors verre) reste stable (mais à un niveau élevé avec 26,8%).

En marche – Intégrer la mobilité piétonne dans les politiques publiques, expérimenter des aménagements d’espaces publics favorables à la marche, soutenir des actions d’animation et de communication… Tels sont les trois axes que vise à développer le premier appel à projets « Marche du quotidien », présenté par l’Ademe sur son site Internet. Ouvert dans le cadre du plan Vélo et marche 2023-2027, il s’adresse à toutes les collectivités auxquelles l’Ademe peut apporter une aide financière à hauteur de 50% maximum.

Pesticides – L’association Générations futures présente, dans un communiqué, un Atlas des pesticides qui montre, notamment, que l’usage de ces derniers a augmenté de 80% dans le monde depuis 1990. Concernant la France, une carte dresse un état des lieux national et un focus est fait sur la viticulture. Enfin, des solutions alternatives sont aussi présentées.

Et aussi…

En plus de vouloir planter 25000 nouveaux arbres, la ville de Paris publie un « Guide des essences » [Libération] ;

Marseille teste des rails photovoltaïques sur les tronçons aériens du métro [Made in Marseille] ;

En 40 ans, 800 millions d’oiseaux ont disparu en Europe [Futura].