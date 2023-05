Projet de loi « industrie verte » : de nouveaux ajustements pour les acheteurs publics

commande publique

Publié le 17/05/2023 • Par Gabriel Zignani • dans : Actu juridique, Actualité Club finances, France

Le projet de loi "industrie verte" comprend différentes mesures concernant la commande publique, mais rien de "révolutionnaire". Elles complètent en grande partie les dispositions de la loi "climat et résilience".

Le gouvernement a présenté son projet de loi « industrie verte » ce mardi 16 mai. Un texte qui vise à encourager la réindustrialisation décarbonée du pays.

Ce qu’il faut retenir du projet de loi « industrie verte » pour les collectivités

Ce texte n’oublie pas la commande publique. Trois des 19 articles du projet de loi y sont consacrés, regroupés dans le titre II. Pour Céline Sabattier, avocate associée au cabinet Peyrical et Sabattier, ces quelques dispositions n’apportent pas de grand changement. « On est dans la continuité de la loi “climat et résilience”. L’objectif est d’aller plus vite et plus loin. »

Entrée en vigueur de l’article 35 de la loi « climat »

L’article 13 prévoit la possibilité d’accélérer la mise en ...

[80% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne