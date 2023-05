« Les collectivités ne sont pas responsables de l’endettement public »

Finances publiques

Publié le 17/05/2023

La députée socialiste, Christine Pirès Beaune, estime que le programme de stabilité de la France pour la période 2023-2027 annonce "une cure d'austérité". Elle se félicite tout de même, pour les collectivités, du recul du gouvernement sur les contrats de Cahors nouvelle génération et appelle au vote d'une loi de programmation des finances locales pluriannuelle afin de "redonner confiance aux élus locaux" pour investir.

Pourquoi dénoncez-vous « une cure d’austérité pour les services publics » ?

Christine Pirès Beaune : Nous avons reçu, il y a trois semaines, le programme de stabilité de la France pour la période 2023-2027. Je crains une sévère cure d’austérité car le gouvernement annonce un déficit à 2,7 % du PIB en 2027 et 4 points de moins de dépenses publiques, soit au minimum 350 milliards d’euros d’économies. Cette trajectoire me semble dingue. Visiblement, il y a une volonté de continuer à désarmer le budget de l’Etat et de la Sécurité sociale. Je suis inquiète parce que qui dit baisse des ressources, dit forcément déficit supplémentaire qu’on demandera toujours aux mêmes de combler.

Concrètement, quelles pourraient être les conséquences de cette trajectoire ?

Je ne peux pas vous ...