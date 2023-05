Sport

À Dijon, une passerelle originale pour orienter vers les clubs sportifs

À Dijon, parmi les dispositifs du service des sports -seniors, sport santé, inclusion…- Dijon Sport Découverte est le plus ancien et peut-être le plus généraliste. Il s’adresse à la fois aux adultes et aux jeunes, aux pratiquants valides comme en situation de handicap, en période scolaire comme pendant les vacances. Il associe les clubs pour faire découvrir leurs sports.

