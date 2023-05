Les élus locaux circonspects face au plan de rénovation des écoles

Renovation thermique

Publié le 17/05/2023 • Par Olivier Schneid • dans : A la Une Education et Vie scolaire, Actu expert Education et Vie scolaire, France

L’annonce mardi 9 mai 2023 d’un nouveau programme de la Banque des territoires, EduRénov, pour accompagner les collectivités dans la rénovation énergétique de leurs bâtiments scolaires est accueillie avec un mélange d’intérêt et de prudence par les intéressés.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

De l’avis général, c’est une « bonne nouvelle ». « On ne peut que saluer la reconnaissance par le gouvernement d’un problème que les élus locaux vivent au quotidien, et qui s’est amplifié ces dernières années, avec la crise de l’énergie, l’inflation, la hausse des charges salariales, sans oublier celle des taux d’intérêt », commente le référent éducation de l’Association des petites villes de France (APVF) et maire de Trilport (Seine-et-Marne), Jean-Michel Morer. « Cette annonce est bienvenue », confirme le directeur de l’éducation de France urbaine, Etienne Chaufour. « L’Etat met de l’argent… la question est maintenant de savoir comment il sera déployé », interroge-t-il toutefois.

Une seule nouveauté

Car les annonces du gouvernement mardi 9 mai 2023, complétées le même jour d’une ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes, Club Éducation et vie scolaire E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Testez notre Offre Découverte Club Education et Vie scolaire pendant 30 jours J’en profite