A Lyon, un troisième plan lumière sous le signe de la sobriété

Plutôt que de multiplier les nouveaux sites placés sous le feu des projecteurs, la ville de Lyon opte pour une refonte des mises en lumière existantes en misant sur des technologies moins consommatrices d’énergie, mais laissant plus de place à la créativité. Elle souhaite aussi développer les partenariats avec les parties prenantes, notamment les habitants.

Après deux premiers plans lumière placés sous le signe de la quantité, Lyon veut braquer différemment les projecteurs. « Nous sortons de la logique de faire plus pour aller vers celle de faire mieux », résume Sylvain Godinot, adjoint en charge de la transition écologique et du patrimoine. D’ici la fin du mandat, le nombre de monuments et de sites plus ou moins emblématiques qui rejoindront le plan lumière devrait donc se compter en une voire deux dizaines. Deux ou trois passages souterrains, une église et quelques groupes scolaires tout au plus viendront s’ajouter aux 370 mises en lumières réalisées dans le cadre des deux précédents plans ...