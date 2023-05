Région urbaine grenobloise : un territoire industriel performant sous contraintes

Territoires et industrie

Territoires et Industrie fait escale dans la région urbaine grenobloise où Usine Nouvelle et la Gazette des communes remettront le 25 mai à Villard-Bonnot des trophées à des acteurs privés et publics du développement économique et industriel. dans cette région dynamique, l'enjeu des politiques publiques n'est pas tant de réindustrialiser un territoire attractif, que de faire face à la pénurie de foncier et aux défis environnementaux.

Deuxième aire urbaine en Auvergne-Rhône-Alpes avec près de 790 000 habitants, la région urbaine grenobloise se déploie entre plaines et montagnes sur 3 746 km². Depuis la révolution industrielle, l’industrie et l’innovation se sont combinées pour jouer un rôle moteur dans la dynamique territoriale. Évolutions technologiques obligent, des secteurs industriels vont péricliter, d’autres prendront leur place. Mais certains industriels parviendront à se renouveler d’autant plus aisément que l’écosystème économique repose sur le triptyque Recherche, Industries, Universités, trois mondes qui se parlent et travaillent ensemble. Le triptyque ne fonctionnerait pas aussi bien sans le soutien des acteurs publics, quatrième pilier de la réussite industrielle du territoire. Mais aujourd’hui tous les acteurs butent sur une nouvelle contrainte : la région urbaine grenobloise n’a plus beaucoup de foncier à proposer aux industriels.

Après la reconquête des friches, la préemption du foncier

Au nord-est de l’agglomération grenobloise, la communauté de communes du Grésivaudan achève la reconquête de ses friches industrielles, 15 ans de travaux et beaucoup d’argent public mis sur la table. Ce qui aura permis de retrouver de l’espace économique et industriel, déjà tout ou partie investi. « Maintenant, on est dans la résilience, et dans l’optimisation du foncier restant, plus le développement d’outil comme le droit de préemption pour acquérir du foncier économique et pour le faire muter » annonce Jean-François Clappaz, vice-président de la communauté de communes du Grésivaudan. Ce dernier ne désespère pas de parvenir à lever les obstacles à la création de deux zones d’activités économiques, dans le cadre de la révision du Plan de prévention des risques d’inondation.

Sélectionner les industries stratégiques pour la transition

«La Métropole de Grenoble a encore quelques potentialités, mais proposera, à terme, des espaces de 3 hectares tout au plus, pour des usines de petits formats » analyse Caroline Bouvard, directrice générale adjointe de l’économie à Grenoble-Alpes Métropole. De fait, l’EPCI privilégie l’installation de centres de recherches et celle d’industriels qui confortent ou complètent le tissu en place et correspondent aussi aux orientations impulsées par les politiques publiques, comme l’économie circulaire. « Une usine de recyclage de métaux serait tout à fait pertinente» cite en exemple la directrice adjointe.

S’agissant des besoins d’extension des industriels en place, « ces derniers devront développer, de plus en plus, des logiques de densification, estime Caroline Bouvard, parce que, c’est comme cela, avec le Zéro artificialisation net, que l’on va faire de l’industrie à l’avenir, pas seulement ici, mais partout en France ».

La silicon valley exhortée à plus de sobriété

A Crolles, la construction de la fonderie de STMicroélectronics avec l’Américain GlobalFoundries pour un montant de 5,7 milliards d’euros est applaudie en très haut lieu et par les élus locaux. Bien que l’espace se réduise comme peau de chagrin dans la plaine du Grésivaudan, l’intercommunalité avait anticipé et fait des réserves foncières.

Il n’en sera pas de même pour les prochaines extensions. « On enjoint STMicroélectronics à réfléchir à la production de parking silo pour transformer son foncier afin d’assurer sa croissance » prévient Jean-François Clappaz. A l’heure des sécheresses à répétition, un autre sujet préoccupe certains acteurs : les quantités colossales d’eau potable utilisées par l’industrie du semi-conducteur.

La Voironnais face aux «injonctions contradictoires de l’Etat »

Dans le Pays Voironnais, Centr’Alp est considéré comme l’un des plus grands parcs économiques de la région Auvergne-Rhone Alpes. Entre Lyon, Valence et Grenoble, ce parc d’environ 300 hectares dédié aux activités de haute technologie et à l’industrie pourrait encore s’agrandir. A ceci près qu’il faut protéger un corridor biologique ici, préserver une espèce d’oiseau rare là, ou trouver des compensations agricoles. L’État, la Dréal, la DDT freinent ainsi des quatre fers. « Je dénonce les injonctions contradictoires de l’Etat qui nous demande de réindustraliser le pays. Et le même Etat nous met des bâtons dans les roues quand il s’agit d’obtenir une autorisation d’extension pour quelques hectares» ne décolère pas Julien Polat, maire de Voiron et vice-président en charge de l’économie du Pays Voironnais. Lequel fustige aussi « la lenteur des prises de décisions administratives incompatible avec le besoin, l’intérêt général et le calendrier des entreprises ».

Par ailleurs, le Pays Voironnais se tourne aussi vers le réemploi d’espaces déjà construits, soit des friches, soit en reconstruisant du neuf plus dense à la place de l’ancien. « Densifier le tissu pour le rendre collectivement plus performant » est l’un des objectifs d’Econex, démarche initiée par l’intercommunalité et les entreprises sur Centr’alp.

Stratégie immobilière bien rodée

Essentiel, le foncier ne suffit pas pour retenir une start up de la deep tech, exigeante en terme de locaux et de surcroît très onéreuse. Dans ce domaine, les collectivités de la région urbaine grenobloise sont également très volontaires. Au début des années 2000, elles lancent Minatec entreprises. La Sem construit, finance, gère une offre inédite de locaux sur mesure avec salles blanches, à la location, où les ingénieurs mettent au point leur process. En 2016, les collectivités et des banques fondent Elegia développement. La Sas patrimoniale va construire, au côté de l’entrepreneur, son outil industriel et le co-financer. « C’est un coup de pouce énorme, car derrière, il y a du financement bancaire et des garanties d’emprunt de la part des collectivités locales » commente Jean-Christophe Portay, directeur de l’immobilier d’Elegia développement.

Industrie plurielle pourvoyeuse d’emplois Caractéristique de la région urbaine grenobloise, le poids important de l’industrie de la microélectronique avec 40 000 emplois. On n’est loin toutefois d’un territoire mono industrie. D’autres secteurs industriels sont très présents comme les énergies renouvelables, la medtech, la mécanique-métallurgie, la chimie et l’industrie de la montagne. En terme d’emplois, la part de l’industrie sur le territoire se place bien au dessus de la moyenne nationale (de 13,3 %), avec 30 % dans la communauté de communes du Grésivaudan, 23% sur la communauté d’agglomération du Pays Voironnais, 16% dans la Métropole de Grenoble, 2e métropole industrielle de France après Saint-Etienne.