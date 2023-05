Territoires et Industrie : inscrivez-vous à notre événement dans l’Isère

Evénement

Publié le 17/05/2023 • Par La Rédaction • dans : France

« La Gazette des communes » et « L’Usine nouvelle », deux médias de référence dans leur secteur, poursuivent leur tour de France de la réindustrialisation. Deuxième étape : Villard-Bonnot (Isère). Inscrivez-vous pour participer à notre événement du jeudi 25 mai.

Avec l’événement Territoires et Industrie, « La Gazette des communes » et « L’Usine nouvelle » s’unissent pour valoriser les initiatives, publiques et privées, de réindustrialisation.

Notre tour de France, commencé le 26 avril à Valence, reprend le jeudi 25 mai avec une étape à Villard-Bonnot, en Isère.

« Excellence industrielle et territoriale : comment s’inspirer de collaborations public-privé exemplaires » : ce sera le thème des débats et des échanges.

Et pour s’inscrire, c’est là ! à remplir avec le code INVITGAZ

