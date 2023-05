A Lyon, les achats comme levier de la transition écologique et sociale

Commande publique

Avec sa politique d’achats responsables, la métropole de Lyon veut amener les entreprises locales à se transformer. L’idée est de leur permettre de s’inscrire dans une dynamique plus vertueuse sur la réduction de leur empreinte carbone, l’apprentissage, l’insertion des personnes les plus éloignées de l’emploi, la valorisation des déchets...

Chiffres-clés Secteurs : le bâtiment, les travaux publics et l’agroalimentaire constituent les plus grandes familles d’achat de la métropole.

Elle ne fait pas l’économie de s’inter­roger sur la viabilité environnementale, les nouveaux modèles économiques et l’inclusion à chaque fois qu’elle passe un marché public. La métropole de Lyon est guidée par ces trois piliers depuis l’adoption, en ­janvier 2021, de son schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, le ­Spaser. « Nos plus de 600 millions d’euros d’achats publics sont le premier levier à mobiliser pour la politique de développement économique de notre territoire », soutient Emeline Baume, vice-­présidente déléguée à l’économie et à l’achat public.

Mais l’ambition ne s’exprime plus seulement en enveloppes financières, elle intègre désormais l’objectif de transformation des entreprises. L’idée est de leur permettre de s’inscrire dans ...