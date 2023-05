Point d’indice : la CFDT et Sens du service public réclament une hausse minimum de 3,5%

REMUNERATIONS

Publié le 17/05/2023 • Par Emmanuel Franck • dans : A la Une RH, Actu Emploi, France, Toute l'actu RH

A quelques jours de l'ouverture de discussions entre le gouvernement et les syndicats sur le pouvoir d'achat des fonctionnaires, la CFDT et l'association Sens du service public organisaient une conférence commune pour présenter leurs revendications sur les salaires.

L’initiative est originale. Un syndicat d’agents publics et une association de hauts cadres de la fonction publique réunis pour présenter des revendications salariales. La CFDT de la fonction publique et Sens du service public ont organisé, le 16 mai, dans les locaux de la CFDT, une conférence commune pour demander au gouvernement une augmentation du point d’indice des fonctionnaires d’au moins 3,5 % et un ajout de points afin de favoriser les rémunérations les plus faibles.

Leur initiative intervient à quelques jours de l’ouverture de discussions bilatérales sur le pouvoir d’achat des fonctionnaires entre les syndicats et le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques, Stanislas Guerini. Ces bilatérales doivent s’étaler du 22 au 26 ...

