assises européennes de la transition énergétique

« La crise nous oblige à accélérer la transition énergétique »

Publié le 17/05/2023 • Par Arnaud Garrigues • dans : actus experts technique, France

Metropole de Bordeaux

Cette année, c'est au tour de la métropole de Bordeaux d'accueillir les Assises européennes de la transition énergétique. La crise énergétique, qui a frappé les collectivités sera au cœur des discussions ainsi que la volonté d'y répondre en étant encore plus volontariste, comme nous l'explique Claudine Bichet, vice-présidente de Bordeaux Métropole et adjointe à l'énergie et aux finances de la Ville de Bordeaux.

