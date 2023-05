Ce qu’il faut retenir du projet de loi industrie verte pour les collectivités

Développement économique

Publié le 16/05/2023 • Par Cédric Néau • dans : Actu experts finances, France

Présenté ce matin 16 mai au Conseil des ministres, le projet de loi Industrie verte associe les élus locaux dans la réindustrialisation décarbonée, jusqu'à un certain point...

Sur les 29 propositions émises par la société civile le 4 avril dernier, 15 ont été retenues dans le projet de loi « Industrie verte » présenté ce 16 mai en conseil des Ministres, mais toutes celles concernant les collectivités figureront dans le texte initial avec quelques amendements.

Avant sa présentation devant le président de la République qui avait affiché ses grandes ambitions jeudi 11 mai devant un parterre d’industriels et d’experts, le ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté économique Bruno Le Maire, accompagné de Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires et de Roland Lescure, ministre délégué chargé de l’Industrie, ont fait une explication d’un texte visant à « faciliter, financer, favoriser la ...