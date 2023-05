Bayonne tâtonne à la recherche de l’équilibre

[SÉRIE 5/6] Action cœur de ville, le bilan

Publié le 23/05/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : France, Régions

Etonnante au premier abord, la présence de Bayonne dans le programme Action cœur de ville se justifie par le fragile équilibre à trouver entre une cité festive et attractive, mais qui, avant tout, pense au quotidien de ses habitants.

Parmi les 234 villes retenues dans le programme Action cœur de ville (ACV), ­Bayonne détonne. En déprise, avec un centre-ville en dévitalisation, ces qualificatifs ne correspondent pas à l’image de la cité basque plantée à la confluence de la ­Nive et de l’­Adour, entourée de remparts et passée de 39 000 habitants dans les années 90 à 52 000 aujourd’hui. Une ville immanquablement liée aux célèbres fêtes attirant, chaque année, plus d’un million de personnes fin juillet et qui conditionnent son aménagement urbain de façon globale.

« Bayonne n’a pas le profil type du programme, ­reconnaît ­Sylvie ­Durruty, première adjointe au maire [LR] de ­Bayonne, notamment chargée du commerce et de l’attractivité territoriale. C’est l’histoire d’une ville qui a du ­succès mais est menacée par la rançon de sa gloire. Notre fil conducteur est de trouver l’équilibre entre l’attractivité, le rayonnement et la qualité de vie des habitants. » Les manifestations régulièrement organisées, comme celle du 1er avril, pour alerter sur la hausse des prix de l’immobilier et la difficulté croissante à se loger, montrent que la bonne combinaison est ­complexe à trouver, malgré un taux de 26 % de logements sociaux.

