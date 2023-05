[Interview] Social

« La privatisation du secteur social dégrade le service rendu »

Publié le 26/05/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

F. Calcavechia / La Gazette

L'économiste ­Hervé ­Defalvard a mené une étude sur l’économie sociale et solidaire dans la petite enfance et le grand âge à l’heure néolibérale, avec six autres chercheurs. Ils mettent en lumière la montée en puissance du secteur privé et la diffusion d’un modèle de gestion visant la réduction des dépenses et un taux d’occupation élevé, qui s'impose à tous.

