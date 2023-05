En 2020, plus d’un foyer fiscal sur deux n’était pas imposable

indicateurs

Publié le 17/05/2023 • Par Jérémy Fichaux • dans : Actualité Club finances

La campagne des impôts 2023 perçus par l'Etat bat son plein. Selon les départements, les Français ont jusqu'au 8 juin pour déclarer leurs revenus de l'année 2022. Parmi eux, un grand nombre de foyers fiscaux ne seront pas imposables. Qu'en était-il en 2020 ?

Depuis le 13 avril dernier et jusqu’au 8 juin (selon les départements et les zones), les foyers fiscaux français doivent déclarer aux services compétents leurs impôts sur leurs revenus 2022. Pour rappel, selon l’Insee, le foyer fiscal désigne « l’ensemble des personnes inscrites sur une même déclaration de revenus ». Il peut y avoir plusieurs foyers fiscaux au sein d’un seul ménage. Inversement, plusieurs personnes peuvent appartenir à un seul foyer fiscal.

Ici, la Gazette s’est intéressée à la part des foyers imposables des territoires grâce aux données de la Direction générale des finances publiques (DGFiP) misent en ligne sur sa plateforme Open Data. Les dernières données ajoutées sur la plateforme datent de 2020.

En 2020, le nombre de foyers assujettis, c’est-à-dire ayant réglé l’impôt sur le revenu, s’est élevé à 17,8 millions sur les 39,6 millions de foyers fiscaux. De fait, seuls 45 % des foyers fiscaux ont été imposables. Neuf ans plus tôt, près de 56% des foyers fiscaux étaient imposables, soit 18,8 millions de foyers fiscaux sur les 33,3 millions que comptaient la France.

Des disparités selon les territoires

En France, le taux de foyers imposables n’est pas hétérogène. Il existe tout de même une concentration des départements (avec les plus importants taux d’assujettis à l’impôt sur le revenu) autour de l’Île-de-France et du haut de l’Auvergne-Rhône-Alpes.

Au niveau départemental, c’est dans les Hauts-de-Seine, où la part de foyers assujettie à l’impôt sur le revenu est le plus important avec 61,80 %. S’en suivent les Yvelines (59,72 %), Paris (58,96 %) et l’Essonne (54,15 %).

En Outre-mer, la situation est plus compliquée : moins d’un foyer sur trois est imposable à l’impôt sur le revenu pour la Martinique (28,14 %), la Guyane (25,33 %), la Guadeloupe (23,93 %) ou la Réunion (22,29 %). Ce taux est encore plus faible pour Mayotte. Dans l’archipel de l’océan Indien, seulement 13,87 % des foyers fiscaux sont imposables.

Cap sur les Hauts-de-Seine

Au sein même d’un département, ici celui des Hauts-de-Seine, la part de foyers fiscaux imposables diverge. En 2020, seulement un foyer fiscal sur trois était imposable à Gennevilliers (34,69 %), alors qu’ils étaient plus de deux tiers à Vaucresson (73,30 %), Saint-Cloud (72,12 %) et Neuilly-sur-Seine (71,72 %). Cette même année, le revenu annuel par habitant s’élevait à peine à 10 754 euros à Gennevilliers, alors qu’il était multiplié par trois à Vaucresson et Saint-Cloud et par six à Neuilly-sur-Seine.

