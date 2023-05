« Il y a un grand risque que le médico-social devienne une marchandise »

Etablissements médico-sociaux

Publié le 17/05/2023 • Par Solange de Fréminville • dans : A la Une santé social, Actu expert santé social, France

Pour le sociologue Willy Pelletier, le nouveau profil des personnes aux commandes des établissements - qui imposent une rationalisation financière croissante - a un effet délétère sur les usagers.

Comment expliquer la privatisation progressive du secteur social et médico-social ? Selon Willy Pelletier, co-auteur de La Valeur du service public (1), elle résulte de l’arrivée aux manettes – de l’Etat, puis des collectivités et des établissements – de personnels prêts à couper dans les dépenses, mais aussi imposant une rationalisation financière croissante qui s’est traduite par l’introduction de normes quantitatives. Avec des effets délétères sur les personnes âgées et ceux qui les accompagnent au quotidien, et un risque de « marchandisation ».

A quoi est dû la privatisation dans le secteur social et médico-social ?

C’est une valse à quatre temps. Le premier temps, c’est l’arrivée au sommet de l’Etat d’une noblesse nouvelle, managériale, issue de “business schools”, et dont ...