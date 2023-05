Les acteurs du logement au bord de la crise de nerfs

Logement

Publié le 16/05/2023 • Par Delphine Gerbeau • dans : A la une, France

Dans une lettre ouverte au président de la République, publiée le 15 mai, plusieurs fédérations de professionnels du logement appellent à des mesures fortes pour relancer le marché immobilier en crise. Du côté des collectivités, on attend l'approfondissement annoncé de la décentralisation en matière de logement.

Sélectionnez vos thèmes et créez votre newsletter personnalisée

Chiffres-clés Les aides au logement sont passées de 41,7 milliards d’euros en 2016, avant que débute le premier quinquennat d’Emmanuel Macron, à 38 milliards en 2021, d’après le Compte du logement.

Souffler le chaud et le froid, c’est la stratégie apparente du gouvernement et du président de la République sur le sujet du logement depuis quelques semaines, à moins qu’il s’agisse en fait de mésententes profondes au plus haut niveau quant aux orientations à donner…

Un mois après son élection en 2017, Emmanuel Macron s’était attaqué aux aides au logement et avait imposé une réduction du loyer de solidarité à la charge des bailleurs sociaux, ayant toujours considéré que les aides publiques versées au secteur étaient injustifiées. Ses déclarations au magazine « Challenges », ce 10 mai, ont mis le feu aux poudres, après les annonces d’Elisabeth Borne, le 26 avril, saluées par le secteur du logement.

« On a créé un système ...

[90% reste à lire] Article réservé aux abonnés Gazette des Communes E-mail Mot de passe Mot de passe oublié VOUS N'êTES PAS ABONNé ? Découvrez nos formules et accédez aux articles en illimité Je m’abonne