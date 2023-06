« Opérons une réelle transformation progressiste de la fonction publique »

[40 ANS DU STATUT] ENTRETIEN AVEC ANICET LE PORS

Publié le 14/06/2023 • Par Claire Boulland • dans : A la Une RH, France, Toute l'actu RH

Ministre de la Fonction publique de 1981 à 1984, Anicet Le Pors, le 'père du statut' revient sur les fondamentaux qui ont prévalu à sa création, analyse les critiques dont il est l’objet et pense ses évolutions sous le prisme sociétal actuel.

Anicet Le Pors, le ministre de la fonction publique qui, en 1983, fut le fondateur du statut des fonctions publiques sera notre invité d’honneur, le 22 juin, pour la célébration des 40 ans du statut, et plus largement, des agents des trois versants de la fonction publique. Il revient pour la Gazette sur les principes qui ont gouverné la mise en place de ce vaste édifice législatif qui, 40 ans plus tard, et bien que modifié à de nombreuses reprises, continue de fournir l’architecture des agents qui rendent les services publics.

Il y a 40 ans, pensiez-vous que le statut de fonctionnaire atteindrait cet âge ?

Durant les débats parlementaires sur ce texte, on évoquait déjà le besoin d’une grille indiciaire commune aux fonctionnaires de la FPE et de la FPT, ou encore la rigidité du ...